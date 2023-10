POL-BOR: Rhede - Diebstahl aus Wohnhaus

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Burloer Weg; Tatzeit: 18.10.2023, zwischen 12.30 Uhr und 16.00 Uhr; In ein Kellerabteil eingebrochen sind Unbekannte am Mittwochnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Bocholt. Wie die Täter in das Gebäude am Burloer Weg gelangten, ist nicht bekannt. Die Einbrecher verschafften sich im Kellergeschoss mit Gewalt Zugang in einen verschlossenen Raum. Aus diesem entwendeten sie ein schwarz ...

mehr