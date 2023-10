Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Unfallflucht begangen

Reken (ots)

Unfallort: Groß Reken, Harrierstraße;

Unfallzeit: 18.10.2023, 13.000 Uhr;

Ein geparktes Auto angefahren hat ein Unbekannter am Mittwoch in Bahnhof Reken. Zurück an der Unfallstelle in der Harrierstraße blieb ein beschädigter grauer Opel. Nach Zeugenangaben ist nicht auszuschließen, dass ein Zustellfahrzeug gegen den Wagen geprallt ist. Nähere Angaben liegen dazu nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

