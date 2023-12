Polizei Hagen

POL-HA: Polizeistreife zieht Mann aus dem Verkehr - Drogen und Alkohol am Steuer

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Freitagmorgen, 22.12.2023, hielt eine Streifenwagenbesatzung gegen 01:30 Uhr einen Nissanfahrer an, welcher über die Badstraße auf dem Märkischen Ring abbog. Der 28-Jährige war polizeibekannt und roch stark nach Alkohol. In der Mittelkonsole stand eine geöffnete Dose mit einem Whisky-Cola-Mischgetränk. Der Mann lallte und machte einen nervösen Eindruck. Er versuchte weiterhin aus der Dose zu trinken, was die Beamten nur durch Wegnahme des Getränks verhindern konnten. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von fast einem Promille an. Darüber hinaus gab der 28-Jährige zu, regelmäßig Drogen zu konsumieren. Die Polizisten ließen ihm mehrere Blutproben entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell