POL-HI: Sachbeschädigung durch Verbrennen von Büchern in Alfeld

Hildesheim (ots) - (pia) Am Freitag, den 07.07.2023, kam es zwischen 09:45 und 10:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Hauptstraße in Elze. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen silbernen Pkw VW, der auf Höhe einer dortigen Bäckerei ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt war. Das Fahrzeug des Unfallverursachers ist, entsprechend der Spuren am Pkw ...

