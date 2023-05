POL-FR: Bad Krozingen: Unfallflucht nach Fahrradunfall - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Mittwoch, 24.05.2023, gegen 02:40 Uhr in ein Fahrradgeschäft im Feuerwehrweg ein. Im Innenraum entwendeten sie einen Tresor und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter mit einer schwarzen Limousine in unbekannte Richtung. Über die Höhe des Diebesgutes liegen derzeit noch keine genauen Erkenntnisse vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

