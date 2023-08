Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Verkehrsunfall weitergefahren

Haßloch (ots)

Am Samstag Mittag bereits ereignete sich in Haßloch, in der Adam-Stegerwald-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 64-jähriger Meckenheimer befuhr hierbei mit seinem Pedelec den kombinierten Rad-Fußweg der Adam-Stegerwald-Straße, als ein weiterer Radfahrer aus der Hans-Böckler-Straße in die Adam-Stegerwald-Straße einbiegen wollte und hierbei die Vorfahrt des 64-jährigen missachtete. Beim Zusammenstoß verletzte sich zumindest der Meckenheimer Radfahrer leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum flüchtigen Radfahrer nimmt die Polizei in Haßloch entgegen.

