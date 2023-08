POL-PDNW: POL-PDNW: Zentrale Verkehrsdienste - SVKT: Man sieht sich immer zweimal ......

Grünstadt (ots) - In den frühen Morgenstunden des 07.08.2023, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf dem Autohof in Grünstadt einen Peugeot Partner. Der Fahrzeugführer war zuvor auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern aufgefallen. Im Rahmen der Kontrolle konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Da auch der ...

mehr