Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Peugeot-Fahrer unter Einfluss von Drogen unterwegs

Grünstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 07.08.2023, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf dem Autohof in Grünstadt einen Peugeot Partner. Der Fahrzeugführer war zuvor auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern aufgefallen. Im Rahmen der Kontrolle konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Da auch der Drogenschnelltest positiv auf THC reagierte, wurde dem 26-Jährigen Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Auf Ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln zu.

