Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit anschließender Körperverletzung an der Bahnhofskreuzung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern, am 05.08.2023, gegen 16:45 Uhr, kam es an der Bahnhofskreuzung (Kreuzung Landauer Straße/Exterstraße/Bahnhofsstraße) in Neustadt an der Weinstraße zunächst zu einem Verkehrsunfall, nach welchem einer der Beteiligten einen anderen ins Gesicht geschlagen hat.

Ein 63-jähriger Kompaktvan-Fahrer befuhr mit seiner Familie die Landauer Straße aus Fahrtrichtung Talstraße, in Fahrtrichtung Landau. Ein 21-jähriger Linienbusfahrer befuhr die Landauer Straße in entgegengesetzter Richtung und wollte an der Bahnhofskreuzung nach links auf den Bahnhofsvorplatz abbiegen. Hierzu fuhr er zunächst ein paar Meter in die Kreuzung ein und wollte dort den entgegenkommenden Kompaktwagen durchfahren lassen. Der 37-jährige Beifahrer des Kompaktwagens griff jedoch unvermittelt in das Lenkrad und lenkte den PKW stark nach rechts, sodass dieser über eine Fahrbahninsel fuhr und ein Verkehrszeichen überfuhr. Nach dem Verkehrsunfall hielten zunächst der Linienbus, sowie der Kompaktwagen auf dem Bahnhofsvorplatz. Dort sei dann der Beifahrer des Kompaktwagens zunächst in den Bus gelaufen und habe mit dem Busfahrer ein Streitgespräch angefangen. Im Verlauf dessen habe der 37-jährige den Busfahrer mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Als die Polizeikräfte vor Ort eintrafen hatte sich der 37-jährige noch immer nicht beruhigt und musste zunächst vom Busfahrer getrennt werden. Er gestikulierte wild vor den Polizeikräften und war weiterhin aggressiv. Daraufhin wurde er aufgefordert sich auszuweisen, worauf er jedoch weglief und angab, dass er dies nicht tun werden. Letztlich musste der Einsatz des Tasers (Distanz Elektro-Impulsgerät) angedroht werden. Erst hiernach beruhigte sich der Beifahrer und wies sich schließlich aus. Er gab zum Unfallhergang an, dass der Linienbus ihrem PKW die Vorfahrt genommen habe und direkt vor ihnen abgebogen sei. Deshalb habe er in das Lenkrad gegriffen, um so einen Zusammenstoß mit dem Linienbus zu verhindern. Der Verkehrsunfall wurde zufällig durch eine Kamera aufgezeichnet. In diesem Video ist zu erkennen, dass der Busfahrer nicht auf die Fahrspur des Kompaktwagens gefahren ist und der Kompaktwagen ohne erkennbaren Grund stark nach rechts lenkte.

Der Beifahrer muss sich nun wegen Körperverletzung, sowie wegen möglicher anderer Verstöße verantworten. Ebenfalls wurde die Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

