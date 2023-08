Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Grünstadt und Obrigheim (Pfalz) (ots)

Am heutigen Tag wurde in der Zeit von 11:15 Uhr bis 12:30 Uhr in der Asselheimer Weinstraße eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Sechs Verkehrsteilnehmer waren schneller als erlaubte 50 km/h. Der Schnellste wurde mit 62 km/h gemessen. Ein Autofahrer musste Verwarnungsgeld bezahlen, weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Zwischen 14:00 Uhr und 15:15 Uhr wurde eine Geschwindigkeitskontrollstelle in der Wormser Straße in Obrigheim aufgebaut. Bei erlaubten 50 km/h wurden 11 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die schneller fuhren. Am schnellsten war ein Autofahrer, der mit 86 km/h gemessen wurde.

