LPI-EF: Fahrlehrer beendet Trunkenheitsfahrt

Sömmerda (ots) - Am Dienstagmittag wurde bekannt, dass eine unbekannte Person versucht hatte in das Kreisarchiv der Stadt Sömmerda einzubrechen. Der Einbrecher hatte sich zunächst Zutritt in das Gebäude verschafft. Er scheiterte dann jedoch an der Zugangstür des Archivs. Unverrichteter Dinge flüchtete er vom Tatort. Zwar konnte er keine Beute machen, hinterließ jedoch einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro. (SE) ...

