Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Bottrop: Polizei bittet um Hinweise - Diebstähle

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Freitagabend brachen Unbekannte in eine Schule an der Fritz-Erler-Straße ein. Sie schlugen eine Glasscheibe ein, um ins Gebäude zu gelangen. Sie beschädigten dann weitere Türen und diverse Gegenstände im Inneren, schlugen ein weiteres Fenster einer Cafeteria ein und leerten einen Feuerlöscher im Innenraum. Dadurch lösten sie die Brandmeldeanlage aus; das war 22 Uhr. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Bottrop

Gesucht wird ein BMW X4, der zwischen Freitagabend und Samstagmorgen von der Arenbergstraße entwendet wurde. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. An dem Wagen waren BOT(troper) Kennzeichen angebracht.

Hinweise bitte unter der Tel. 0800 2361 111 an die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell