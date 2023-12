POL-NOM: Radfahrer ohne Licht und betrunken Unfall verursacht

Northeim (ots) - Moringen, Bundesstraße 241, Mittwoch, 20.12.2023, 05.30 Uhr MORINGEN (Wol) - Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in einem Kreisel in Moringen, bei dem sich eine Person leicht verletzte. Ein 62-jähriger Einbecker befuhr mit einem Pkw VW die Bundesstraße 241/ Einbecker Landstraße aus Iber in Richtung Moringen und fuhr im Moringer Zentrum in einen Kreisel ein. Dabei übersah er einen Pkw VW, welcher sich schon ...

