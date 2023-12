POL-NOM: Tür geöffnet und Unfall verursacht

Uslar (ots) - USLAR (ke) Wiesenstraße, 19.12.2023, 15:05 Uhr Ein 64-jähriger PKW-Fahrer aus Gleichen beschädigte beim Rangieren auf dem Rewe-Parkplatz den vorbeifahrenden PKW eines 22-jährigen Fahrers aus einem Uslarer Ortsteil. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 1.600 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

mehr