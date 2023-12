POL-NOM: Auffahrunfall

Uslar (ots) - USLAR (ke) K444, 19.12.2023, 15:45 Uhr Eine 50-jährige PKW-Fahrerin aus Reinhardshagen befuhr die K444 aus Uslar kommend in Richtung Schoningen. Ein 65-jähriger PKW-Fahrer aus Adelebsen befuhr die K444 aus Schoningen kommend in Richtung Uslar. Auf Höhe des Viaduktes, in einer Engstelle, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 200 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

