Polizei Hagen

POL-HA: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls

Hagen (ots)

In einer Pressemeldung vom 21. August 2023 suchte die Polizei Hagen per Öffentlichkeitsfahndung nach einem Tatverdächtigen, der Hörspielfiguren im Wert von über 1.000 Euro aus einem Drogeriegeschäft in der Innenstadt entwendete (s. Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5584925 )

Der Tatverdächtige konnte ermittelt werden. Die Polizei Hagen bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell