POL-PDLU: Leichte Verletzungen nach Auffahrunfall

Römerberg (ots) - In der Nacht zum Samstag warf in Römerberg-Mechtersheim in der Friedensstraße ein unbekannter Täter*in mit einer Wodkaflasche die hintere Scheibe der Fahrerseite eines dort geparkten PKW ein. Die Flasche lag noch im Innenraum des PKW. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. ...

