Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Mitte (ots)

Bereits am 20.04.2023 stahl ein bislang unbekannter Mann Hörspielfiguren im Wert von über 1.000 Euro aus einem Drogeriegeschäft in der Innenstadt. Der Unbekannte verstaute alle in der Auslage des Geschäftes am Bergischen Ring vorhandenen Figuren in seiner Tasche und flüchtete anschließend. Es besteht der Verdacht einer gewerbsmäßigen Tatbegehung. Dabei filmten ihn die Überwachungskameras in dem Geschäft. Für die Veröffentlichung der entstandenen Aufnahmen liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Die Kripo bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

Die Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/112789

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell