POL-HA: Entlaufener Hund hält Polizisten der Landes- und Bundespolizei auf Trab

Am Samstag (19.08.) erhielt die Polizei Hagen diverse Hinweise aufgrund eines entlaufenen Hundes. Der Vierbeiner wurde bereits im Innenstadtbereich gesichtet und lief in Richtung des Hagener Hauptbahnhofes. Das verängstigte Tier versuchte sich immer wieder zu verstecken und ließ sich trotz aller Bemühungen nicht einfangen und flüchtete vor den eingesetzten Polizisten sowie engagierten Passanten, die ebenfalls helfen wollten.

Als der ängstliche Hund sich auf den Weg auf das Gelände des Hagener Hauptbahnhofes machte, nahmen die Beamten der Landespolizei sofort Kontakt zur Bundespolizei auf - gemeinsam folgten die Einsatzkräfte der beiden Polizeien dem Hund. Dieser lief dabei sogar über die Schienen in Richtung Wehringhausen. Schlussendlich entfernte sich der Vierbeiner wieder von den Schienen und lief in ein Parkhaus in der Minerva Straße. Ein glücklicher Zufall - das Parkhaus konnte durch die Polizei gesichert werden, damit das Tier nicht weiterlaufen kann. Es gelang schließlich, den Hund zu beruhigen und ihm eine Leine anzulegen.

Nachdem die Polizisten den Hund einfangen konnten, meldete sich die Halterin an der Wache Innenstadt. Sie berichtete, dass ihr Vierbeiner aus ihrer Wohnung ausgebüchst war, als sie Freunde an der Haustür empfing. Zum Glück konnte der Ausreißer wohlbehalten an seine Besitzerin übergeben werden. (arn)

