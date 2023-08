POL-HA: Hagener nach Randale und Widerstand zwangseingewiesen

Hagen-Altenhagen (ots) - Samstag (19.08.) meldeten Zeugen der Polizei, dass sich in der Kinkelstraße ein Grabstein an einer Bushaltestelle befindet. Eine Streifenwagenbesatzung fand den Stein gegen 10 Uhr an der Bushaltestelle "Blumenstraße" an einer Hauswand lehnend. Personen konnten nicht angetroffen werden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Grabstein von dem dazugehörigen Grab entwendet wurde, liegt ...

