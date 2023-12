POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss hohen Sachschaden verursacht

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte schlugen in dem Tatzeitraum vom 30.11. bis 03.12.2023 die Scheibe eines Mercedes-Benz Sprinter ein. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Mundenheimer Straße in Höhe des Südwest-Stations geparkt. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

