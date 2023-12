POL-PPRP: Ludwigshafen - Einbruch im Teichgartenweg

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (03.12.2023) zwischen 12 Uhr und 19 Uhr, wurde ein schwarz-weißes Mountainbike gestohlen. Das Rad stand an einen Fahrradständer angeschlossen im Brüsseler Ring. Sie haben zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

mehr