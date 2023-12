POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots) - Northeim, Wallstraße, Dienstag, 19.12.2023, 17.15 Uhr NORTHEIM (Wol) - Am Dienstag kam es gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wallstraße in Northeim. Eine 72-jährige Northeimerin befuhr mit einem Pkw Renault die Wallstraße in Richtung Friedrichstraße, als plötzlich ein 54-jähriger Hardegser die Tür eines geparkten Pkw Dacia öffnete. Die Northeimerin konnte den Unfall nicht mehr ...

