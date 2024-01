Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 19-Jähriger von zwei Unbekannten geschlagen

Recklinghausen (ots)

Nachdem ein 19-jähriger Oberhausener an der Rockwool Straße von zwei Unbekannten geschlagen wurde, sucht die Kripo nun nach den Tätern und weiteren Zeugen. Die zwei Unbekannten waren aus einem Audi A5 gestiegen, hinter dem Oberhausener hergerannt und hatten auf ihn eingeschlagen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich die Beteiligten an einem Schnellrestaurant auf. Als der 19-Jährige während der Auseinandersetzung eine kleine Böschung hinabfiel, ließen sie von ihm ab und rannten in Richtung Kreisverkehr - dann Kampstraße - davon. Der Oberhausener erlitt insgesamt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt, konnte dann aber wieder gehen. Warum es zu diesem Übergriff kam, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, gegen 2.45 Uhr.

Täterbeschreibungen:

1.

Etwa 1,75m groß, blonde Haare mit Mittelscheitel, Brille, Jeans, Pullover

2.

Dunkel gekleidet, Mütze

Die Kripo nimmt Hinweise unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell