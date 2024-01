POL-RE: Datteln: Zeugen nach mutmaßlichem Raub gesucht

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen Zwischen dem 22.12.2023 (14 Uhr) und dem 04.01.2024 (20 Uhr) wurde ein grauer Mercedes Benz entwendet. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen aus UN(na) angebracht. Zum Tatzeitpunkt war er an der Straße Im Romberg geparkt. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Herten An der Fritz-Erler-Straße brachen Unbekannte in eine Schule ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstagnachmittag ...

mehr