POL-RE: Recklinghausen/ Herten: Zeugen nach Diebstählen gesucht

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen Etwa 4.000 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Zweiradfahrer an einem grauen Audi Q4. Als der 57-jährige Autofahrer aus Recklinghausen am Donnerstag auf der Agnesstraße in Richtung Reginastraße fuhr, kam ihm der Unbekannte entgegen. Dann stürzte der Fahrer und rutschte gegen die Fahrzeugseite des Audis. Anschließend stieg er wieder auf sein Zweirad, fuhr los und bog nach ...

