Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - PKW auf Parkplatz an Kotflügel gedötscht

Votho (ots)

(um) Auf derzeit mindestens 2000.- Euro wird der Schaden an einem Citrön C4 beziffert, der gestern Nachmittag eine Verkehrsunfallflucht anzeigte. Der 43-jährige Besitzer des PKW parkte das Fahrzeug auf den Verkehrsflächenparkplätzen an der Winterbergstraße am Vortage (28.11.), gegen 15:30 Uhr. Nachdem er gestern (29.11.), gegen 13:30 Uhr, zum Abparkort zurück kehrte, stellte er die heftigen Beschädigungen am Kotflügel und der Motorhaube fest. Später erfolgte die Anzeigenaufnahme bei der Polizeiwache an der Hansastraße. Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zu dem Verursacherfahrzeug, welches sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, geben können. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell