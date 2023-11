Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub in Bahnhofsunterführung- Jugendliche bedrohen Fußgänger

Herford (ots)

(sls) Am späten Dienstagnachmittag (28.11.) kam es in Herford, im Bereich der dortigen Bahnhofsunterführung, zu einem Angriff auf zwei Personen, die fußläufig aus der Innenstadt in Richtung Bahnhof unterwegs waren. Ein 16-Jähriger aus Bad Salzuflen befand sich mit seiner 16-jährigen Begleiterin gegen 17.05 Uhr in der Unterführung, als ihnen einen Gruppe von vier Jugendlichen entgegenkam. Einer der Person hielt den 16-Jährigen plötzlich am Arm fest und forderte ihn auf stehen zu bleiben. Der Geschädigte wurde zur Seite gezogen und durch den Jugendlichen mit einem Klappmesser bedroht. Er forderte den Bad Salzfuler auf, die Jackentasche zu leeren und den Inhalt zu übergeben. Da der Geschädigte sich zunächst weigerte, griff der Tatverdächtige selber in die Jackentasche und nahm neben einem Kopfhörer auch etwas Bargeld heraus. Anschließend flüchtete die Gruppe weiter in Richtung Innenstadt. Alle Personen werden mit ca. 18-20 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach der Personengruppe verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise zu der flüchtenden Personengruppe geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell