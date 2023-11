Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Gartenmöbel

Herford (ots)

(jd) Eine 71-jährige Herforderin öffnete am Sonntag (26.11.), um 7.30 Uhr die Jalousien ihres Hauses an der Elverdisser Straße und traute ihren Augen kaum: Von ihren Gartenmöbeln, die sich normalerweise auf der Terrasse befinden, fehlte jede Spur. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem von einer hohen Hecke umgebenen Garten. Von dort nahmen sie dann ein Tischgestell nebst Glasplatte sowie vier Stühle mit und flüchteten mit dem Mobiliar in unbekannte Richtung. Insgesamt entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Am Vorabend, gegen 18.30 Uhr, standen die Gartenmöbel noch auf der Terrasse der Herforderin. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

