POL-HF: Tageswohnungseinbruch- Täter flüchtet nach Alarmauslösung

Bünde (ots)

(sls) Am Montagabend (27.11.) wurden aufmerksame Nachbarn an der Droste-Hülshoff-Straße auf eine laut tönende Alarmanlage aus Richtung Nachbarhaus aufmerksam. Die Zeugen gingen daraufhin in Richtung Nachbarhaus und bemerkten eine dunkel gekleidete Person, die aus dem rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses über einen Feldweg in Richtung Rilkestraße flüchtete. Dort konnten sie beobachten, wie die männliche Person in einen weißen/silbernen Pkw stieg und Richtung Rödinghausen fuhr. Nach bisherigen Ermittlungen versuchte der Mann zunächst die Hauseingangstür aufzubrechen. Nachdem dieses augenscheinlich misslang, schlug er mit einem Gegenstand die anliegende Terrassentür ein. Durch das Einschlagen löste die Alarmanlage aus und ein lauter Alarmton war deutlich zu hören. Der Unbekannte flüchtete daraufhin fußläufig vom Grundstück. Er wird beschrieben mit ca.180cm groß und schlanker Statur. Er trug eine dunkle Jacke mit Reflektoren im Rücken- und Lendenbereich, sowie dunkle Hose, Schuhe und Mütze. Wir bitten Zeugen, die weitere Hinweise zum versuchten Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

