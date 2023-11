Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Unbekannte zerkratzen Lack

Vlotho (ots)

(jd) Ein 55-jähriger Mann aus dem Kalletal bemerkte am Wochenende Beschädigungen an seinem Auto. Den Audi hatte er am Freitag (24.11.) zwischen 18.30 und 21.30 Uhr an der Salzuflener Straße zwischen den Zufahrten zum Heilen Berge und der Herforder Straße geparkt. Der oder die unbekannten Täter zerkratzten den Lack des Fahrzeugs, sodass ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand. Auch eine 30-jährige Vlothoerin hatte ihren Audi im gleichen Zeitraum an der Salzuflener Straße abgestellt. Ihr Auto parkte in unmittelbarer Nähe zu dem Auto des Kalletalers. Auch hier haben der oder die unbekannten Täter den Lack des Audi zerkratzt, sodass ein Schaden von rund 2000 Euro entstand. Die Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die am Freitagabend etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell