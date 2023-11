Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Getränkemarkt - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Samstag (25.11.) bemerkte der Inhaber eines Getränkemarktes an der Elverdisser Straße gegen 7.50 Uhr zunächst ein geöffnetes Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes. Auch die dortige Notausgangstür war offen - der oder die unbekannten Täter hatten sie offenbar in der Zeit zwischen Freitag, 20.00 Uhr und Samstagmorgen gewaltsam geöffnet. Im Inneren des Getränkemarktes fanden sich unter anderem im Kassenbereich und im Büro deutliche Einbruchspuren. Aus dem Büroraum nahmen die Unbekannten einen Tresor, in dem sich Bargeld befand, an sich. Aus dem Verkaufsraum fehlen nach einer ersten Durchsicht Briefmarken und Zigarettenschachteln. Eine Aufstellung des möglichen weiteren Diebesgutes ist noch nicht abgeschlossen. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

