Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Alleinunfall

Vlotho (ots)

POL-HF (mmb): Am Sonntag (26.11.2023) um 08.27 Uhr wurden der Rettungsdienst und Polizeikräfte der Kreispolizeibehörden Lippe und Herford zu einem Verkehrsunfall in Vlotho auf der Weserstraße Höhe Krückebergstraße gerufen. Der 38-jährige Fahrer eines Audi war hier aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem PKW vor einen Baum gestoßen. Der Fahrer wurde durch die Kollision in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch den Rettungsdienst geborgen. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt. Angehörige wurden durch Polizeibeamte in Lippe benachrichtigt.

