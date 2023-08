Polizei Aachen

POL-AC: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Aachen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Freunder Landstraße ist gestern Nachmittag (15.08.2023) eine 29-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Frau wollte gegen 17.10 Uhr den Zebrastreifen in Höhe des Supermarktes überqueren, als sie vom Pkw eines 80-jährigen Fahrers, der in Richtung Stolberg unterwegs war, erfasst wurde. Die 29-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Mehrere Zeugen kamen der Frau zu Hilfe. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der Unfallwagen wurde für die weitere Untersuchung auf richterliche Anordnung sichergestellt. Die Freunder Landstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. (am)

