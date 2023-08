Polizei Aachen

POL-AC: Bus in Herzogenrath durch Schuss beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Herzogenrath (ots)

Erneut ist am vergangenen Wochenende ein Linienbus der ASEAG beschossen worden. Nur durch viel Glück wurde niemand verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen passierte die Tat in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Der Fahrer war mit dem Bus auf der Voccartstraße Richtung Kohlscheid unterwegs, als er bemerkte, dass eine Scheibe gesplittert war. Das Ganze geschah, als er gerade am Elektrofachmarkt vorbeifuhr. Durch das Einschussloch war die komplette Scheibe zersprungen. Hinweise auf den Täter gibt es momentan nicht.

Zeugen, die gegen 2 Uhr am frühen Sonntagmorgen (13.8.2023) etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat telefonisch unter der Rufnummer 0241 - 9577 42201 oder per Mail an vk2sbverkehrsstraftaten.aachen@polizei.nrw.de zu melden.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell