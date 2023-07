Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtrag: Borken - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bocholter Straße (L581), Ecke Pröbstinger Busch (K50)

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Bocholter Straße / Pröbstinger Busch

Unfallzeit: 03.07.2023, 17:05 Uhr

Zur Unfallzeit befand sich ein Rettungswagen der Feuerwehr Borken auf der Bocholter Straße aus Borken kommend in Richtung Rhede, um einen Einsatz wahrzunehmen. Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Belgien, der mit seinem Pkw den Pröbstinger Busch in Richtung Bocholter Straße befuhr, übersah den vorfahrtberechtigten Rettungswagen und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Zusammenstoß war so stark, dass der Rettungswagen auf die Seite kippte und die beiden Insassen (39 und 26 Jahre alt) verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Im Pkw des 46-jährigen Belgiers befanden sich noch der 16-jährige Sohn auf dem Beifahrersitz und die 13-jährige Tochter im Fond des Pkw. Der Fahrer und der Sohn wurden ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 13-jährige Tochter wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 221.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, der Unfallort wird durch ein speziell ausgebildetes Unfallaufnahmeteam der Polizei aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich an der Unfallstelle bis um 23:26 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Polizei abgeleitet. Hinweise bitte an die Polizeiwache Borken unter Telefon 02861-900-4720.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernd Pohlschröder, Telefon 02861-900-4200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell