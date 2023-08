Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub

Aachen (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am vergangenen Freitag (11.08.23) versucht, einer 81-jährigen Frau eine Goldkette vom Hals zu reißen. Die Tat ereignete sich gegen 10.45 Uhr in der Borngasse. Die Seniorin war gerade zu Fuß in Richtung Theaterstraße unterwegs. Die Kette hielt zwar stand, die Frau wurde jedoch nach vorne gezogen und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Mehrere Zeugen kamen ihr zur Hilfe und verständigten die Polizei und Rettungskräfte. Die beiden Täter flüchteten nach der Tat in Richtung Kapuzinerkarree. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität der beiden Täter oder deren Fluchtrichtung abgeben können, werden gebeten, sich bei der Aachener Kripo unter der Nummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. (am)

