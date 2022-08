Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu tief ins Glas geschaut

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Donnerstagnachmittag fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Klosterlausnitzer Straße in Eisenberg ein Radfahrer auf, da dieser eine recht unsichere Fahrweise an den Tag legte. Der Grund hierfür war schnell gefunden, denn ein durchgeführter Alkoholtest erbrachte einen Wert von 1,85 Promille. Daraufhin wurden dem 43-jährigen Radler die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und die entsprechende Anzeige gefertigt.

