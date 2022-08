Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit um Parksituation eskaliert

Jena (ots)

Augenscheinlich falsch geparkt hatte Donnerstagnachmittag ein 51-jähriger BMW-Fahrer. Zumindest nach Ansicht eines vorbeikommenden 63-jährigen Radfahrers. Da sich dieser ob des verkehrswidrigen Verhaltens seitens des Autofahrers derart echauffierte, wollte er anscheinend ein Zeichen setzten. So entnahm der Radfahrer einen Schraubendreher aus seinem Gepäck und zerstach einen Reifen des BMW. Just in diesem Moment jedoch erschien der Fahrzeugführer und es entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den beiden Männern. Dieses artete kurz darauf in eine körperliche Auseinandersetzung aus, bei der Beide leichte Verletzungen davontrugen. Die hinzugerufenen Beamten konnten die Streithähne trennen und die Situation beruhigen. Im Ergebnis wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell