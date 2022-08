Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Verletzten

Kösnitz (ots)

Am 25.08.2022, gegen 16:28 Uhr kam es in Kösnitz zu einem Verkehrsunfall. Ein 35jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Landstraße aus Richtung Zimmern kommend in Richtung Apolda, als eine aus Wormstedt kommende 60jährige Renault-Fahrerin beim Abbiegevorgang den VW übersah und mit ihm zusammenstieß. Verletzt wurden beide Fahrer und deren Insassen. Insgesamt wurden 5 Personen, darunter 2 Kinder, zur weiteren ärztlichen Behandlung in das RKK Apolda gebracht. Alle Personen wurden nur leicht verletzt, wobei die Kinder nur vorsorglich den Ärzten übergeben wurden. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

