POL-AC: Raubüberfall in der Innenstadt - Polizei fasst Tatverdächtigen

Aachen (ots) - Zwei unbekannte Täter haben am vergangenen Freitag (11.08.23) versucht, einer 81-jährigen Frau eine Goldkette vom Hals zu reißen. Die Tat ereignete sich gegen 10.45 Uhr in der Borngasse. Die Seniorin war gerade zu Fuß in Richtung Theaterstraße unterwegs. Die Kette hielt zwar stand, die Frau wurde jedoch nach vorne gezogen und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Mehrere Zeugen kamen ihr zur Hilfe ...

