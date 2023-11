Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - KTM Motorräder aus Laube gestohlen

Kirchlengern (ots)

(um) Im Zeitraum der letzten vierzehn Tage stahlen bislang unbekannte Täter aus einer Laube am Steinweg gleich zwei Motorräder. Die Diebe verfügten dabei über Spezialwissen, da sie mechanische wie technische Sicherungen der Fahrzeuge überwinden konnten. Es handelte sich um zwei KTM-Motocrossmaschinen des Typs SX-F450 und SX-F250. Die Fahrzeuge haben einen Wert von mindestens je 7.500.-Euro. Die polizeilichen Ermittler gehen von einer gezielten Tat aus und bittet um Zeugenmeldungen zu verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugen im Bereich Klosterbauerschaft, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

