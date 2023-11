Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos - Raub auf Juweliergeschäft - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford (ots)

(jd) Am Samstag (18.11.) betraten zwei bisher unbekannte Personen um 17.45 Uhr ein Juweliergeschäft in der Bäckerstraße. Die Täter agierten zielgerichtet im Verkaufsraum. Unter Vorhalten einer Schusswaffe forderten die Räuber den Juwelier zur Herausgabe von Schmuck und Geld auf. Aus einem Tresor und der Ladenkassen entwendeten sie Bargeld und diverse hochpreisige Schmuckstücke. Es handelt sich bei dem Schmuck unter anderem um Wappenringe und Diamantringe. Im Anschluss verließen sie das Geschäft und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat schnellstmöglich einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach Auswertung der ersten Videoaufzeichnungen erwirkt. Demnach handelt es sich bei den Räubern um zwei Männer, die beide etwa 170-185cm groß sind. Einer der beiden hat eine kräftige, der andere eine schlanke Statur. Beide waren dunkel gekleidet und maskiert. Die kräftigere Person trug eine Bommelmütze und führte eine Schusswaffe mit einem auffälligen orangenen Ring am Lauf mit. Der schlankere zweite dringend Tatverdächtige trug eine weiße medizinische Maske. Die Täterbilder stehen im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/120425 Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

