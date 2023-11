Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter-Fahrer bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Löhne (ots)

(jd) Am Mittwoch (21.11.) fuhr ein 16-jähriger Löhner mit seinem E-Scooter um 7.40 Uhr auf der Pestalozzistraße in Richtung Brunnenstraße. Auf Höhe einer Bushaltestelle hielt in gleicher Fahrtrichtung ein weißer Pkw, an dem der 16-Jährige vorbeifahren wollte. Zu dem Zeitpunkt, als er sich neben dem Auto befand, fuhr dessen Fahrer sein Fahrzeug jedoch auch an, sodass es um Zusammenstoß kam. In Folge der Kollision stürzte der 16-Jährige auf die Fahrbahn. Der bisher unbekannte Autofahrer, der etwa 40 bis 50 Jahre alt ist, verließ sein Fahrzeug und erkundigte sich nach dem Jugendlichen. Dieser gab zunächst an, dass alles in Ordnung sei und beide setzten ihre Fahrt fort. Wenig später bemerkte der E-Scooter-Fahrer dann jedoch leichte Verletzungen, die er im Beisein seiner Erziehungsberechtigten ärztlich behandeln ließ. Zudem entstand an dem Scooter ein Schaden von rund 250 Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet den am Unfall beteiligten Autofahrer sich unter 05221/8880 zu melden.

