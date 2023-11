Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung im Bahnhofsgebäude - Polizei nimmt 56-Jährigen ins Gewahrsam

Herford (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen informierten am Montag (20.11.) die Polizei, nachdem es zu Sachbeschädigungen am Herforder Bahnhof gekommen ist. Gleich mehrere Personen gaben übereinstimmend an, dass ein bis dahin Unbekannter gegen 21.45 Uhr das Gebäude betreten hat und offensichtlich stark alkoholisiert war. Die Person schlug zunächst mit einem Gegenstand auf die Scheibe einer dortigen Bäckerei ein. Diese hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand und der Mann wandte sich daraufhin einem Fahrkartenautomaten zu. Auch auf diesen schlug er mehrfach ein, sodass der beidseitig nutzbare Automat auf beiden Seiten beschädigt wurde - unter anderem splitterten die Touchscreens. Der Sachschaden liegt hier im dreistelligen Bereich. Die Polizeibeamten stellten bei dem Mann, bei dem es sich um einen 56-Jährigen handelt, zudem einen Rucksack sicher, in dem sich Waren im Wert von über 1000 Euro befanden. Darunter unter anderem ein Smartphone, ein Tablet und diverses weitere Technikzubehör sowie Bekleidung. Da der Mann keinen Eigentumsnachweis über diese Waren erbringen konnte und der Verdacht besteht, dass es sich hierbei um Diebesgut handeln könnte, wurde der Rucksack samt Inhalt sichergestellt. Ein Atemalkoholtest, den die Beamten vor Ort durchführten, schlug deutlich positiv an. Der 56-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam in Herford zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell