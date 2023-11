Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss - Polizei stellt Führerschein sicher

Rödinghausen (ots)

(jd) Gegen 23.30 Uhr bemerkte ein Anwohner der Heerstraße am Samstag (18.11.) einen Hyundai, der augenscheinlich durch einen Unfall beschädigt war. Der Anwohner kümmerte sich sodann um den Fahrer, der sich noch im Auto befand und alarmierte die Rettungskräfte. Die ebenfalls hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der Fahrer, ein 21-jähriger Bünder, mit seinem Hyundai aus Richtung Bünder Straße kommend kurz hinter der Zufahrt der Straße Kleinenbremen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Dort geriet er über einen Gehweg und kollidierte zunächst mit einer Mauer, rutschte noch einige Meter an der Mauer entlang, ehe er an einem Mauerpfeiler zum Stehen kam. Beim Aufprall auf den Pfeiler wurde dieser so beschädigt, dass er wiederum einen unmittelbar angrenzend geparkten Subaru beschädigte.

Während der Unfallaufnahme gaben weitere Zeugen an, dass sich auch an der Alten Dorfstraße wenige Minuten zuvor ein Unfall ereignet hat. Dort verlor ein Autofahrer auf Höhe des Kirchwegs die Kontrolle über seinen Pkw und kam in Fahrtrichtung Heerstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Schild und einer dahinter befindlichen Laterne. Laterne und Schild knickten dabei ab, der Fahrer setzte seine Fahrt fort. An der Unfallstelle an der Alten Dorfstraße stellten die Polizeibeamten Fahrzeugteile sicher, die von dem Hyundai des 21-Jährigen stammen.

Da der Bünder während der Unfallaufnahme deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser fiel deutlich positiv aus. Daher wurden dem Mann in einem nahegelegenen Krankenhaus, in das der Leichtverletzte mittels Rettungswagen gebracht wurde, Blutproben entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Der Sachschaden liegt bei rund 6.000 Euro.

