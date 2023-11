Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl- Flucht durch Mitarbeiterin verhindert

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagmittag (16.11.) konnte durch eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes an der Bäckerstraße eine Frau beobachtet werden, wie diese zunächst Armreifen aus dem Regal nahm und in die Jackentasche steckte. Da die Mitarbeiterin einen möglichen Diebstahl vermutete, beobachtete sie die Frau weiterhin. Nachdem diese dann gegen 11.50 Uhr den Markt, ohne die Ware zu bezahlen verließ, sprach sie die Frau auf den Diebstahl außerhalb des Geschäftes an. Zunächst reagierte die Tatverdächtige sehr ruhig und folgte zur weiteren Klärung wieder in das Geschäft. In einem kurzen Moment vor dem Büro schlug die Frau jedoch um sich und versuchte zu flüchten. Durch die anschließende Rangelei zwischen den beiden wurde die Mitarbeiterin im Bereich der Arme und Hände leicht verletzt. Die 50-jährige Mitarbeiterin rannte hinter der flüchtenden Frau hinterher und konnte diese mit Unterstützung von alarmierten Polizeibeamten auf dem Alten Markt aufhalten. Die Überprüfung der Frau ergab, dass es sich um eine 58-Jährige aus Enger handelte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde das Diebesgut der Mitarbeiterin wieder übergeben und die Beschuldigte vor Ort entlassen. Die weitere Bearbeitung hat die Kriminalpolizei übernommen.

