POL-HF: Unbekannte entwenden Ford Fiesta - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Eine 45-jährige Herforderin stellte ihren Ford Fiesta am Dienstag (14.11.) auf einem Parkplatz an der Straße Alter Postweg ab. Um 19.00 Uhr am Abend befand sich das Auto noch an Ort und Stelle. Als die Frau am nächsten Morgen, um 7.35 Uhr zurückkehrte, fehlte von dem roten Fahrzeug jede Spur. Das Auto mit einem Herforder Kennzeichen hat einen auffälligen Kratzer auf der Motorhaube. Mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Ford Fiesta machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

