Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskontrolle - Herforder fährt mit falschen Kennzeichen

Herford (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (15.11.) führten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford in der Waltgeristraße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch: Gegen 0.20 Uhr hielten sie einen VW an, den ein 24-jähriger Herforder steuerte. Eine Überprüfung der Kennzeichen des Fahrzeugs ergab, dass die angebrachten Kennzeichen nicht für ein Fahrzeug ausgegeben sind. Außerdem stellten die Beamten eine Manipulation an den Siegeln der Kennzeichen fest. Eine Überprüfung des VW ergab zudem, dass das Auto nicht zugelassen ist. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt. Die am VW angebrachten Kennzeichen wurden sichergestellt. Die Beamten untersagten dem Herforder, den nicht zugelassenen VW im Straßenverkehr zu führen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell