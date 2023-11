Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter verletzt 20-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Am Samstag (11.11.) ereignete sich in der Bahnhofstraße gegen 19.28 Uhr eine Körperverletzung, bei der ein 20-jähriger Bielefelder verletzt wurde. Der Mann stieg aus einem Bus am ZOB, als ihn ein bisher Unbekannter mit einem Messer im Beinbereich verletzte. Dieser Person befand sich nach ersten Ermittlungen ebenfalls zuvor in dem Bus, der als Schienenersatzverkehr vom Bielefelder Hauptbahnhof über Brake, Herford, Schweicheln und Kirchlengern nach Bünde fuhr.

Der etwa 175 bis 185 cm große Mann, der mit einer dicken Jacke und einer grauen Jogginghose bekleidete war und eine Cappy trug, flüchtete nach dem Angriff dann zu Fuß in Richtung Bahnhof.

Durch einen Rettungswagen wurde der 20-Jährige zur ambulanten Behandlung seiner Verletzungen im Oberschenkelbereich in ein Krankenhaus gebracht. Eine umgehend durch die hinzugerufenen Polizeibeamten eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Unbekannten verlief negativ. Ersten Zeugenaussagen zufolge war der Unbekannte in Begleitung einer jungen Frau, die schwarze Haare hat und ein schwarzes Oberteil sowie eine beige/graue Jeanshose trug. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Zeugen, die Angaben zu dem bisher unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

